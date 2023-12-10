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Лавров ответил на вопрос о сроке своей работы

Лавров ответил на вопрос о сроке своей работы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул свою преданность служению интересам России. На вопрос о продолжительности своей работы на посту главы внешнеполитического ведомства он отметил, что намерен выполнять возложенные на него обязанности столько, сколько это будет необходимо стране.

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