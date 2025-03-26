Макрон назвал условия для обсуждения снятия санкций с России

Вопрос снятия санкций с России будет рассматриваться только в рамках долгосрочного мирного соглашения, а не временного прекращения огня, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, 26 марта сообщила пресс-служба Елисейского дворца в соцсети Х.
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