Макрон назвал условия для обсуждения снятия санкций с России

Вопрос снятия санкций с России будет рассматриваться только в рамках долгосрочного мирного соглашения, а не временного прекращения огня, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, 26 марта сообщила пресс-служба Елисейского дворца в соцсети Х.