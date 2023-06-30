Разбегающиеся в нижнем белье после удара артиллерии боевики ВСУ попали в кадр

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть, как располагавшиеся в населенном пункте Богдановка в районе Часов Яра на Артемовском направлении боевики ВСУ в панике разбегаются, даже не успев одеться, после удара российской артиллерии по их пункту временной дислокации.
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