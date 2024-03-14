Сегодня - ровно 855 лет, как Владимиро-Суздальский князь Андрей Боголюбский (сын Юрия Долгорукого) в 1169 году взял Киев.
855 лет, как Киев оказался на задворках Руси
Комментарии
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Sergiy Che
Ну эт была уже только административная констатация его места на Руси - а свою значимость Киев начал терять гораааздо раньше - сперва когда перестал быть главным центром контролирующим путь из варяг в греки (сей путь после крещения соседей в Европе сместился на более удобный Дунай), но главное, когда под постоянными набегами степняков - то печенегов, то половцев, население подвластное Киеву, из ставших опасными степей-полустепей, сваливать начало за зону лесов в "Залесскую Русь" - в те же Владимиро-Суздальские земли, куда набег устроить было степнякам сложнее гораздо: по всей границе со степью делались засеки (валили деревья на уровне груди всадника и кроны заваленные пока ещё были зелены заплетали лубом и как засыхали они становились непроходимой преградой особенно коннице), на оставленных проезжих трактах, типа Изюмского, ставили крепости, особенно в районе бродов и переправ через основные реки.... Киев хирел с каждым веком всё больше - всё что оставалось эт былая слава и великокняжий престол, вот его княже Андрей и перенёс туда где правил...))
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13 час.
T
Teodor
Глядя на воссозданный образ, как то сразу в голове возник вопрос:"Кто с кого брал дань во время, так называемого, монголо-татарского влияния"?
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10 час.
Sergiy Che
Ну эт тов. Герасимов перестарался (увлекающаяся, творческая натура))) - знал по летописям, что у него мама была половецкая княжна и так как в его время половцев представляли половцев. В реале современные исследователи его фенотип иначче определяют)) - https://dzen.ru/a/X6z6ctWaBRN7I8zv
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7 час.
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