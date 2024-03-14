855 лет, как Киев оказался на задворках Руси

Sergiy Che

Ну эт была уже только административная констатация его места на Руси - а свою значимость Киев начал терять гораааздо раньше - сперва когда перестал быть главным центром контролирующим путь из варяг в греки (сей путь после крещения соседей в Европе сместился на более удобный Дунай), но главное, когда под постоянными набегами степняков - то печенегов, то половцев, население подвластное Киеву, из ставших опасными степей-полустепей, сваливать начало за зону лесов в "Залесскую Русь" - в те же Владимиро-Суздальские земли, куда набег устроить было степнякам сложнее гораздо: по всей границе со степью делались засеки (валили деревья на уровне груди всадника и кроны заваленные пока ещё были зелены заплетали лубом и как засыхали они становились непроходимой преградой особенно коннице), на оставленных проезжих трактах, типа Изюмского, ставили крепости, особенно в районе бродов и переправ через основные реки.... Киев хирел с каждым веком всё больше - всё что оставалось эт былая слава и великокняжий престол, вот его княже Андрей и перенёс туда где правил...))