Первого зараженного оспой обезьян выявили в Азербайджане

Минздрав Азербайджана сообщил о выявлении первого случая заражения оспой обезьян в республике. Заболевание диагностировали у 22-летнего местного жителя, который вернулся из туристической поездки в одну из зарубежных стран.
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