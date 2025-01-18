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Первого зараженного оспой обезьян выявили в Азербайджане

Первого зараженного оспой обезьян выявили в Азербайджане

Минздрав Азербайджана сообщил о выявлении первого случая заражения оспой обезьян в республике. Заболевание диагностировали у 22-летнего местного жителя, который вернулся из туристической поездки в одну из зарубежных стран.

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