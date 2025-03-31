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Илон Маск вновь шокировал Америку, выйдя на сцену в сырной шляпе

Илон Маск вновь шокировал Америку, выйдя на сцену в сырной шляпе

Американский предприниматель и технологический магнат Илон Маск, известный своими экстравагантными выходками и непредсказуемым поведением, снова приковал к себе внимание общественности, появившись на встрече членов своего политического комитета America PAC в поистине необычном головном уборе.

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