В Пакистане призывают мир учиться на прошлых ошибках в Афганистане

Главные события в Пакистане с 26 августа по 2 сентября 2021 года. Советник Пакистана по национальной безопасности считает, что нового гуманитарного кризиса в Афганистане можно избежать; в ближайшие недели Исламабад может остаться без питьевой воды; миллион доз российской вакцины «Спутник V» прибыл в Пакистан; около 77 % похищенных в прошлом году детей — девочки; пакистанские компании будут вести разведку нефти и газа по концессии в Абу-Даби; Дания выделила полтора миллиарда долларов на грант по борьбе с незаконной миграцией в Пакистане — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия сегодня».