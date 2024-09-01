Япония добавит «Томагавки» на эсминец «Токай»

Возможность запуска крылатых ракет Tomahawk американского производства будет добавлена в функционал японского эсминца «Aegis Chokai» («Иджис Токай») Морских сил самообороны (MSDF), сообщает 1 сентября англоязычная японская газета The Japan Times.
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