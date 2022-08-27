Корабли Северного флота выполнили задачи учения в Баренцевом море и вернулись в базы

В ходе учения было отработано порядка 30 боевых упражнений с применением оружия, в том числе две стрельбы крылатыми ракетами, несколько торпедных стрельб, а также зенитные ракетные стрельбы.
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