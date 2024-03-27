Задержан еще один соучастник нападения на псковских десантников в 2000 году

В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу продолжается расследование уголовного дела по факту вооруженного нападения на военнослужащих 6 роты 104 полка 76 Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, в ходе которого погибли 84 военнослужащих, а 4 военнослужащим причинены ранения различной степени тяжести.