Чайковский городской суд прекратил уголовное дело пенсионерки, которая в июле 2026 года забрала из купюроприемника банкомата в офисе Сбербанка оставленные другой женщиной 10 000 рублей.
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