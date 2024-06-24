24 июня по народному календарю отмечается день Варнавы или Варнава Земляничник. В старину верили, что все ягоды, травы и грибы, которые собирают в день Варнавы –ядовитые.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
24 июня по народному календарю отмечается день Варнавы или Варнава Земляничник. В старину верили, что все ягоды, травы и грибы, которые собирают в день Варнавы –ядовитые.