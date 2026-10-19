Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима В Республике Алтай суд назначил два года лишения свободы жительнице села Малая Черга, признанной виновной в причинении тяжкого вреда здоровью своему супругу.
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