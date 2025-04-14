Здоровье в лучших традициях

Во все времена люди стремились быть сильными и активными. Как поддерживали себя в форме и следили за здоровьем раньше?В Древней Руси считалось, что человек в здравии – это прежде всего тот, кто развит духовно.
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