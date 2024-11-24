Ветераны госслужбы собрались на конференцию в Вышнем Волочке

В модельной библиотеке ЦДСЧ в Вышнем Волочке состоялась отчетная конференция Совета ветеранов государственной, гражданской и муниципальной службы Вышневолоцкого муниципального округа, в работе которой приняла участие Глава Вышневолоцкого городского округа Наталья Рощина.
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