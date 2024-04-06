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В чем глубинный смысл Благовещения, как стоит провести этот праздник

В чем глубинный смысл Благовещения, как стоит провести этот праздник

В чем глубинный смысл Благовещения, как стоит провести этот праздник Алёна ЮрьеваКаждый год 7 апреля православные христиане отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы, один из важных дней в христианском календаре.

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