«Яндекс» открыл компаниям доступ к YandexART. На облачной платформе Yandex Cloud

Компании смогут при помощи YandexART создавать изображения, дизайн-макеты и иллюстрации для рекламы, социальных сетей и книгКак сообщает пресс-служба «Яндекса», нейросеть YandexART можно использовать через API, чтобы встраивать генерацию картинок в сервисы и веб-приложения.
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