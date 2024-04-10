«Яндекс» открыл компаниям доступ к YandexART. На облачной платформе Yandex Cloud

Компании смогут при помощи YandexART создавать изображения, дизайн-макеты и иллюстрации для рекламы, социальных сетей и книгКак сообщает пресс-служба «Яндекса», нейросеть YandexART можно использовать через API, чтобы встраивать генерацию картинок в сервисы и веб-приложения.