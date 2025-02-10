Союз политических партий и общественных организаций Абхазии выпустил обращение в поддержку Бадры Гунба

Союз политических партий и общественных организаций Абхазии выпустил обращение в поддержку Бадры ГунбаПолитические партии Абхазии (Амцахара, Народный Фронт Абхазии, Единая Абхазия, Коммунистическая партия, Айтайра), а также общественные организации (Кьаразаа, Апсадгьыл, Наш дом- Абхазия, Форум молодежи Абхазии) написали совместное обращение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии