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Украина в суде Гааги потребовала снести Крымский мост

Украина в суде Гааги потребовала снести Крымский мост

Украина в суде Гааги потребовала снести Крымский мостЭто не шутка. Киев действительно надеется добиться демонтажа Крымского моста… Очевидно, у Украины больше нет других проблем?Царьград.

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