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И снова Бастрыкин? В Питере "кавказская полиция" прессанула ветерана С В О

И снова Бастрыкин? В Питере "кавказская полиция" прессанула ветерана С В О

И снова Бастрыкин? В Питере "кавказская полиция" прессанула ветерана С В О "Молчи или пожалеешь!" 78 отдел полиции это "Питерское Баку".

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Комментарии
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Татьяна Леухина
Когда уже снимут Беглова! Уродует город человейниками , разрушая исторические здания. Город отдан на откуп азербайджанцам. Пора наводить порядок и гнать всех мигрантов в шею! И запретить новоиспеченным нашим гражданам выходцам с Кавказа , Средней Азии и Украины работать в силовых структурах, судах, в адвокатуре и других госучреждениях, чтобы эти диаспоры не создавали  национальные коррупционные схемы и не покрывали преступления,  совершенные одноплеменниками.
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3 час.
Владимир Негода
со временем вся эта вакханалия перерастет в большую драку , Русские терпят до поры до времени !
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3 час.
Владимир Квятковский
видимо власти ждут пока русские выкинут все эти диаспоры на их исторические родины, если конечно останутся живы
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41 мин.

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