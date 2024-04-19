И снова Бастрыкин? В Питере "кавказская полиция" прессанула ветерана С В О

Татьяна Леухина

Когда уже снимут Беглова! Уродует город человейниками , разрушая исторические здания. Город отдан на откуп азербайджанцам. Пора наводить порядок и гнать всех мигрантов в шею! И запретить новоиспеченным нашим гражданам выходцам с Кавказа , Средней Азии и Украины работать в силовых структурах, судах, в адвокатуре и других госучреждениях, чтобы эти диаспоры не создавали национальные коррупционные схемы и не покрывали преступления, совершенные одноплеменниками.