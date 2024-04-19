И снова Бастрыкин? В Питере "кавказская полиция" прессанула ветерана С В О "Молчи или пожалеешь!" 78 отдел полиции это "Питерское Баку".
И снова Бастрыкин? В Питере "кавказская полиция" прессанула ветерана С В О
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьяна Леухина
Когда уже снимут Беглова! Уродует город человейниками , разрушая исторические здания. Город отдан на откуп азербайджанцам. Пора наводить порядок и гнать всех мигрантов в шею! И запретить новоиспеченным нашим гражданам выходцам с Кавказа , Средней Азии и Украины работать в силовых структурах, судах, в адвокатуре и других госучреждениях, чтобы эти диаспоры не создавали национальные коррупционные схемы и не покрывали преступления, совершенные одноплеменниками.
Ответить
3 час.
Владимир Негода
со временем вся эта вакханалия перерастет в большую драку , Русские терпят до поры до времени !
Ответить
3 час.
Владимир Квятковский
видимо власти ждут пока русские выкинут все эти диаспоры на их исторические родины, если конечно останутся живы
Ответить
41 мин.
Свежие комментарии