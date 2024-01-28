Экс‑главком НАТО спрогнозировал переговоры РФ и Украины до конца 2024 года

РИАМО - 28 янв. Россия и Украина истощены затянувшимся конфликтом, что может создать окно для диалога до конца текущего года, заявил бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.
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