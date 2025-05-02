Приморские автомобилисты могут попасть в «ловушку» Госавтоинспекции

Госавтоинспекция усилит контроль за водителями в майские праздники, сообщает PRIMPRESS. В период праздничных и выходных дней Госавтоинспекция проведет массовые и сплошные проверки водителей, особое внимание будет уделено выявлению нетрезвых автомобилистов.