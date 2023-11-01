Мощная магнитная буря 1 ноября 2023 года: чем опасен этот день

Сегодня, 1 ноября, на Землю обрушилась мощная магнитная буря. Бури длятся от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность, по данным метеорологов, напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.
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