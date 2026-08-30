Смоет в океан: Россия отправила Британии пламенный привет с секретом...

Изображение сгенерировано ИИ | © РИА Новости/Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Кирилл Стрельников Российский МИД периодически опубликовывает предупреждения тем странам, которым надоела эволюция и хочется обратно к динозаврам, но в этот раз к предупреждению розовой ленточкой была прикреплена материальная напоминалка.