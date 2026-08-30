Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Смоет в океан: Россия отправила Британии пламенный привет с секретом...

Изображение сгенерировано ИИ | © РИА Новости/Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Кирилл Стрельников Российский МИД периодически опубликовывает предупреждения тем странам, которым надоела эволюция и хочется обратно к динозаврам, но в этот раз к предупреждению розовой ленточкой была прикреплена материальная напоминалка.

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Tigra07

"Создавали с нуля" - это в каком смысле? Мозгов было столько или ресурсов? Все "новейшие" разработки при простейшей проверке оказываются... просто реализованными разработками нормальных советских инженеров.