Смоет в океан: Россия отправила Британии пламенный привет с секретом...

Изображение сгенерировано ИИ | © РИА Новости/Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Кирилл Стрельников Российский МИД периодически опубликовывает предупреждения тем странам, которым надоела эволюция и хочется обратно к динозаврам, но в этот раз к предупреждению розовой ленточкой была прикреплена материальная напоминалка.
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