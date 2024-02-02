Полай, порычи и 50 млрд евро получи. Подводные камни нового пакета помощи от ЕС хлопцам.

Две новости, которые отлично соседствуют друг с другом. Первая - фермеры на тракторах собираются по периметру здания Европарламента.
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