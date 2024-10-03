СК возбудил уголовное дело из-за пожара в театре Хабаровска

Следственные органы инициировали уголовное производство в связи с пожаром, который произошел в здании Хабаровского краевого академического музыкального театра, сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона.
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