Бразилия дала дата-центрам налоговые каникулы на 5 лет и потребовала экологичного электричества

Сенат единогласно одобрил законопроект ReData — нулевые федеральные налоги на оборудование для ЦОДов в обмен на энергию из низкоэмиссионных источников 1 сентября Сенат Бразилии символическим голосованием — без единого возражения — одобрил законопроект, учреждающий Специальный налоговый режим для услуг дата-центров (ReData).