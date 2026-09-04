Бразилия дала дата-центрам налоговые каникулы на 5 лет и потребовала экологичного электричества

Сенат единогласно одобрил законопроект ReData — нулевые федеральные налоги на оборудование для ЦОДов в обмен на энергию из низкоэмиссионных источников 1 сентября Сенат Бразилии символическим голосованием — без единого возражения — одобрил законопроект, учреждающий Специальный налоговый режим для услуг дата-центров (ReData).
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