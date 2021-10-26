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В Испании депутат обжалует решение о лишении мандата за удар полицейского

В Испании депутат обжалует решение о лишении мандата за удар полицейского

Экс-депутат от «Unidas Podemos» Альберто Родригес подаст во Вторую палату Верховного суда заявление о недействительности приговора, лишившего его депутатского мандата за нападение на представителя власти, что означает потерю места в парламенте.

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