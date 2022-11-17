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Товарищеские матчи. Испания в гостях у Иордании, Португалия сыграет с Нигерией, Гана против Швейцарии

Национальные сборные проводят товарищеские матчи в преддверии ЧМ-2022. Также играют команды, которые не выступят в Катаре.

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