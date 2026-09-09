Огонь на себя: останутся ли ВС РФ без оружия в критический этап СВО Госкомпания «Рособоронэкспорт» объявила, что только за первое полугодие 2026-го Россия заключила военные экспортные контракты на сумму свыше 13 миллиардов долларов.
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Новейший барражирующий боеприпас "Дань-Т" впервые показан в Египте
Мировая премьера перспективного авиационного средства поражения состоялась в рамках международной оборонной выставки El Alamein International Airshow 2026. Об этом сообщает Ростех.
Боеприпас "Дань-Т", разработанный предприятиями госкорпорации, функционирует по принципу автономного поражения цели ("выстрелил-забыл").
Изделие оснащено малогабаритным реактивным двигателем, обеспечивающим дальность применения до сотен километров.
Важной особенностью является наличие специализированного режима полета, позволяющего эффективно обходить средства противовоздушной обороны противника.
В госкорпорации отметили высокий экспортный потенциал новинки. На данный момент "Дань-Т" прошел полный цикл испытаний в качестве авиационного боеприпаса, а его эффективность подтверждена сотнями успешных боевых пусков в ходе специальной военной операции.
Адаптивность системы позволяет использовать ее с борта как российских, так и иностранных летательных аппаратов.
Презентация организована в рамках объединенной российской экспозиции под руководством "Рособоронэкспорта".
Новые Patriot для Киева: Евросоюз обходит правила ради ракет Украине
В преддверии зимы союзники ускоряют формирование ракетного щита для Украины. В фокусе — поставка комплексов Patriot.
Европейские страны готовят поставку американских ракет-перехватчиков Patriot для Украины. Bloomberg со ссылкой на источники сообщает о завершении работы над планом закупок через оборонный механизм НАТО. Речь идёт о ракетах, которые Киев получит до холодов.
Государства финализируют схему использования взносов в программу PURL — приоритетного списка потребностей Украины — для приобретения очередной партии перехватчиков. Точное количество вооружений источники не раскрывают из соображений безопасности. Сама программа PURL объединяет взносы отдельных стран-союзников под конкретные оборонные запросы Киева.
Обсудить план намерены на заседании контактной группы по обороне Украины во вторник при участии США. Ожидается, что финансовый вклад внесут Греция, Германия и Чехия. Великобритания, в свою очередь, уже объявила о новом взносе в £100 млн в программу PURL, часть которого пойдёт именно на закупку Patriot.
Страны Евросоюза дополнительно согласовали разрешение для Украины на приобретение американских перехватчиков за счёт европейского кредита. Это стало исключением из условий фонда — изначально средства не предназначались для закупок американского вооружения. Bloomberg отмечает, что решение отражает затяжные трудности Европы с наращиванием собственного оборонного производства. Ряд стран ЕС изначально рассчитывал направить эти средства на покупку европейских зенитных систем SAMP/T.
Германия начала серийное производство ударных беспилотников, предназначенных для поставок Вооруженным силам Украины. Производственная площадка уже работает в окрестностях Мюнхена, а впоследствии проект могут расширить.
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон договорились ускорить поставки ракет и оборудования для украинских систем ПВО
Зенитная ракета ВСУ не смогла перехватить "Герань-5" в небе над Киевом
В ходе недавней атаки на различные объекты украинской столицы вновь отлично проявили себя российские тяжелые беспилотники "Герань-5" с реактивными двигателями. Им удавалось прорываться к целям даже несмотря на противодействие вражеской противовоздушной обороны.
В социальных сетях появилось изображение, снятое в дневное время, на котором видно, как мимо нашего летящего БПЛА на большой скорости проносится вражеская зенитная ракета.
Трудно понять, каким комплексом она была запущена, однако это средство поражения не засекло российский дрон и прошло мимо. Не исключено, что, как часто бывает у ВСУ, боеприпас рухнул на какой-нибудь гражданский объект.
Похоже, теперь для украинских вояк проблемой стало не только противостояние российской баллистике, но даже борьба со скоростными "Геранями".
Война машин начинается: в Китае гуманоидов готовят к роли штурмовиковhttps://warpages.ru/wp-content/uploads/2026/09/ssstwitter.com_1788856090559.mp4warpages
Китайские военные активизировали исследования по применению человекоподобных роботов непосредственно на поле боя. Они изучают возможности машин и способы их взаимодействия с военнослужащими.
Особое внимание уделяется системам восприятия, манипуляции предметами, мобильности и накоплению данных для обучения. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на данные о работе китайских оборонных учреждений. Одновременно военные структуры Китая пытаются получить технологии, необходимые для подготовки подобных машин. Работа, по данным агентства, заметно активизировалась в течение 2025–2026 годов.
Роботов хотят использовать при штурме зданий
Одним из наиболее заметных сценариев стало моделирование городского штурма с участием гуманоидных машин. Исследователи Оборонного научно-технического университета НОАК ранее описали концепцию. Согласно сценарию, шесть боевых роботов разделяются на две штурмовые группы. Затем машины взаимодействуют с военнослужащими при зачистке здания, занятого противником. Испытатели исходили из предположения, что подобная техника может появиться в течение следующих пяти-десяти лет.
Гуманоиды могут получить боевые задачи
Китайские военные эксперты допускают постепенное изменение роли роботов. Первоначально они могут выполнять вспомогательные функции, однако позднее их задачи способны стать значительно более самостоятельными. В публикациях звучит идея перехода «от поддержки к основным боевым действиям». Такой подход предполагает постепенное расширение возможностей машин по мере развития искусственного интеллекта.
Здания, туннели и корабли становятся главными испытаниями
Эксперт Института исследований национальной обороны и безопасности Тайваня Цзюо-Мин Чоу считает, что гуманоиды потенциально способны работать в сложных пространствах. Речь идет прежде всего о зданиях, туннелях и внутренних помещениях кораблей.
«У них две руки и две ноги, теоретически они могут сочетать в себе мобильность, лазание и работу с предметами», — отметил эксперт.
Именно человеческая форма может оказаться преимуществом роботов в инфраструктуре, созданной для людей. Машина потенциально способна пользоваться лестницами, дверями и различными предметами без полной перестройки окружающего пространства.
https://warpages.ru/wp-content/uploads/2026/09/ssstwitter.com_1788856090559.mp4
Китай развивает военные системы с ИИ
Разработка гуманоидов происходит одновременно с более масштабным внедрением искусственного интеллекта (ИИ) в китайские вооружённые силы. В конце июля глава КНР Си Цзиньпин призвал расширять использование беспилотных и интеллектуальных технологий. Одновременно Пекин намерен развивать сетевые информационные системы и повышать боевую эффективность вооруженных сил. Уже в августе ВВС Китая начали использовать систему искусственного интеллекта для планирования операций.
Китай доминирует на рынке гуманоидных роботов
Военные разработки получают дополнительную основу благодаря стремительному росту китайской робототехнической промышленности. По оценкам BofA Global Research, на китайских производителей пришлось около 95% мировых поставок гуманоидных роботов в 2025 году.
Это дает Народно-освободительной армии Китая (НОАК) доступ к быстро развивающейся промышленной базе. Военные могут использовать коммерческие разработки одновременно с созданием специализированных оборонных систем. Ранее The Economist писал, что китайские компании готовы выпускать сотни тысяч дорогостоящих машин. Главная цель производителей заключается в накоплении опыта для последующего создания более дешёвых и полезных роботов.
Производство может вырасти до сотен тысяч машин
Morgan Stanley прогнозирует дальнейшее расширение китайского рынка человекоподобных роботов. По оценке аналитиков, к 2030 году Китай способен продавать почти 450 тысяч таких машин ежегодно. Масштаб производства потенциально способен ускорить развитие технологий искусственного интеллекта. Одновременно увеличение выпуска может снизить стоимость компонентов и повысить доступность перспективных платформ.
Однако нынешние гуманоидные роботы пока остаются значительно менее универсальными, чем предполагают военные сценарии. Их надёжность, автономность, стоимость и способность действовать в реальной боевой обстановке требуют дальнейших испытаний.
Китайские военные изучают и наземных роботов
Гуманоидные системы являются лишь частью масштабной программы развития беспилотной военной техники. В начале 2025 года китайские учёные также предлагали вооружать наземных роботов термобарическими боевыми частями. Такие разработки показывают, насколько активно Китай рассматривает роботизацию вооружённых сил. Параллельно Пекин демонстрирует интерес к применению искусственного интеллекта, беспилотников и автономных систем. В перспективе эти направления могут объединяться в единую цифровую архитектуру управления войсками.
О том, что ВСУ взяли на вооружение робособак для выполнения сложных разведывательных операций, можно узнать здесь.
В ОКБ «Альфа» заявили об ИИ-распознавании целей в РЛС «ALFA сверхдальность»
ОКБ «Альфа» интегрировало систему искусственного интеллекта в радиолокационный комплекс «ALFA сверхдальность». Как заявил главный технический специалист бюро, алгоритм распознаёт тип обнаруженного воздушного объекта и должен отличать беспилотник от гражданского самолёта или птицы. В память системы, по его словам, внесены типы летательных аппаратов.
Распознавание начинается не с изображения, а с радиолокационной отметки. РЛС обнаруживает цель как небольшую точку, после чего на неё наводится тепловизионно-оптический канал. Он увеличивает объект и позволяет системе «разглядывать цель более детально». Таким образом, радар отвечает за первоначальное обнаружение и сопровождение, а оптика — за идентификацию.
Заявленная дальность зависит от эффективной площади рассеяния цели. Стандартные БПЛА с ЭПР не менее 0,1 м² комплекс должен обнаруживать на расстоянии от 15 до 30 км, малые дроны с ЭПР менее 0,01 м² — на удалении до 7 км. Станция способна одновременно сопровождать до 20 объектов, движущихся со скоростью от 10 до 270 м/с, утверждает разработчик.
В ОКБ также заявляют, что комплекс может обнаруживать и вести самолётные и коптерные беспилотники непосредственно у поверхности земли. Для кругового обзора разработчик предлагает использовать четыре неподвижные радиолокационные панели: каждая закрывает сектор 90° по азимуту и 50° по углу места. Комплекс можно размещать на мачтах и крышах либо устанавливать на автомобильные платформы.
Опубликованных результатов независимых или государственных испытаний, а также данных о точности классификации и частоте ложных распознаваний в открытых материалах нет. Поэтому пока речь идёт о характеристиках, заявленных ОКБ «Альфа». Главная новая функция комплекса заключается не в увеличении дальности, а в автоматизации перехода от точки на экране радара к определению типа воздушного объекта.
Командир медроты «Севера» рассказал о мобильных решениях для помощи раненым
Отдельные виды оснащения, прежде доступные только в больницах, получили мобильные варианты для применения в тактическом звене. Об этом РИА Новости рассказал командир медицинской роты группировки «Север» с позывным Фримен.
Один из приведённых им примеров — индивидуальные шприцы-ручки. Такая конструкция объединяет хранение препарата и его дозирование, упрощая применение в полевых условиях. По словам офицера, современные решения и их простые аналоги не требуют длительного обучения и специальной подготовки.
Меняется и упаковка лекарств. Её приспосабливают к сбросу с беспилотников, чтобы она выдерживала возникающие при доставке нагрузки. Речь идёт именно о снабжении медицинскими препаратами, а не об эвакуации раненых дронами.
Другой пример показывает, как мобильное оснащение обходится без привычной больничной инфраструктуры. Фримен описал мягкий инфузионный флакон, который можно подложить под раненого: давление тела заменяет стойку или подвес и помогает проводить внутривенную инфузию.
Описанные командиром медроты решения построены вокруг одной задачи: приблизить отдельные медицинские возможности к месту оказания помощи. Шприц-ручка сокращает число операций с препаратом, упаковка выдерживает воздушный сброс, а мягкий флакон позволяет обойтись без подвеса — каждый элемент приспособлен к условиям, в которых стационарное размещение оборудования затруднено.
«Поезд ушёл»: Украине указали на роковую ошибку, которую уже не исправить
Украине указали на роковую ошибку на фоне роста возможностей российского ВПК
Российский ВПК продолжает наращивать производство техники для СВО. Эксперты считают, что это меняет позиции Москвы и сокращает пространство для переговоров.
Российский военно-промышленный комплекс продолжает увеличивать объёмы производства техники и вооружений для нужд специальной военной операции. На этом фоне всё чаще звучат оценки о том, что позиции Москвы на переговорах становятся более уверенными, а пространство для компромиссов постепенно сокращается. Аналитики связывают такую тенденцию с устойчивым ростом возможностей отечественной оборонной промышленности.
Авторы Telegram-канала «Военная хроника» обратили внимание на то, что российский ВПК уже вышел на новые производственные мощности. По их мнению, дальнейшее наращивание выпуска вооружений способно оказать серьёзное влияние на развитие ситуации вокруг Украины. Речь идёт не только о военном аспекте, но и о политических последствиях.
Эксперты о закрывающемся «окне возможностей»
По оценке авторов публикации, Россия раскачала ВПК до уровня, при котором потенциал оборонной промышленности продолжает стабильно расти. В результате Москва получает дополнительные возможности для достижения поставленных целей, что снижает заинтересованность в уступках ради достижения промежуточных договорённостей. Именно поэтому эксперты говорят о стремительно сокращающемся окне возможностей для Киева.
В материале подчёркивается, что время сейчас играет большую роль. Чем дольше продолжается противостояние, тем сильнее становятся производственные возможности российской стороны. Это меняет баланс факторов, которые учитываются при обсуждении перспектив будущих переговоров.
Что произошло в 2022 году
Авторы «Военной хроники» считают, что наиболее благоприятный период для достижения соглашения был упущен ещё в 2022 году. Тогда стороны рассматривали различные варианты урегулирования конфликта, однако договорённости так и не были достигнуты. Впоследствии ситуация стала развиваться по совершенно иному сценарию.
По мнению аналитиков ресурса, важную роль в этом сыграли внешние факторы. В частности, упоминается позиция бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, чьё вмешательство повлияло на дальнейший ход событий. После этого переговорный процесс фактически оказался заморожен.
Как изменился российский военно-промышленный комплекс
За последние годы российская оборонная промышленность значительно увеличила объёмы производства. Предприятия отрасли расширяют мощности, модернизируют линии и запускают дополнительные программы подготовки специалистов. Это позволяет ускорять выпуск востребованной техники и вооружений.
Одновременно развивается система обеспечения армии необходимыми ресурсами. Рост производственных показателей становится одним из ключевых факторов, который оказывает влияние на общую стратегическую обстановку. Эксперты отмечают, что этот процесс настроен на дальнейшее развитие.
Какие последствия прогнозируют аналитики
Укрепление российского ВПК способно изменить подходы сторон к переговорам. Если производственные возможности продолжают увеличиваться, то позиции Москвы объективно становятся более сильными. Это означает, что условия потенциального диалога со временем становятся менее выгодными для Киева.
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