Анна Семенович показала лицо с гематомами и отеками

Певица Анна Семенович показала лицо без макияжа с косметическими дефектами. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на который подписаны 2,1 миллиона пользователей сети.