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В НТИ сообщили, что в России разработан некопируемый QR-код с двухфакторной системой проверки

В НТИ сообщили, что в России разработан некопируемый QR-код с двухфакторной системой проверки

Российские разработчики смогли создать некопируемый QR-код с двухфакторной системой проверки. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

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