В Ялте бухгалтер обманул предпринимателя на 800 тысяч рублей

Суд приговорил бухгалтера, оказывавшего услуги частному предпринимателю и обманувшему его в результате на 800 тысяч рублей, к 2,6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком и штрафом в размере 100 тысяч рублей.
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