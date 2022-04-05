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В Новгородской области мужчине предъявлено обвинение в совершении 18 лет назад изнасилования и покушения на убийство женщины

В Новгородской области мужчине предъявлено обвинение в совершении 18 лет назад изнасилования и покушения на убийство женщины

Следственными органами СК России по Новгородской области возобновлено расследование уголовного дела, возбужденного в 2004 году по факту изнасилования 38-летней жительницы Великого Новгорода.

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