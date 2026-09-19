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Школьники из Оленино получили золотые значки ГТО

Школьники из Оленино получили золотые значки ГТО

На торжественной линейке учащиеся Мостовской средней школы имени Сергея Козлова в Оленинском округе Тверской области получили золотые знаки ГТО, сообщает группа Движение Первых Оленинского округа Тверской области во ВКонтакте.

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