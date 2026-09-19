Школьники из Оленино получили золотые значки ГТО

На торжественной линейке учащиеся Мостовской средней школы имени Сергея Козлова в Оленинском округе Тверской области получили золотые знаки ГТО, сообщает группа Движение Первых Оленинского округа Тверской области во ВКонтакте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СВ Чисто танцы: Стои...
- Г Стало известно ка...
- Мошенники обманом...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым