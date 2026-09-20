Михаил Делягин раскрыл реальные результаты "экономических реформ" в России: "Кто-то за это наказан?" Он объяснил, почему в настоящее время ни о каких позитивных преобразованиях в экономике "речи даже не идёт".
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