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Царьград

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Делягин раскрыл реальные результаты "экономических реформ" в России: "Кто-то за это наказан?"

Делягин раскрыл реальные результаты "экономических реформ" в России: "Кто-то за это наказан?"

Михаил Делягин раскрыл реальные результаты "экономических реформ" в России: "Кто-то за это наказан?" Он объяснил, почему в настоящее время ни о каких позитивных преобразованиях в экономике "речи даже не идёт".

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