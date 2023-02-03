Кимаковский: Освобождение Николаевки ускорило окружение Артемовска

Советник временно исполняющего обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский выступил с утверждением о том, что установление контроля над Николаевкой серьёзно ускорило выполнение задачи по взятию Артёмовска в окружение.
Советник временно исполняющего обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский выступил с утверждением о том, что установление контроля над Николаевкой серьёзно ускорило выполнение задачи по взятию Артёмовска в окружение.
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