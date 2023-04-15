Трамп: доллар и экономику США ждет самое тяжкое поражение за 200 лет

Экономике США и ее национальной валюте грозит самое тяжелое поражение за последние 200 лет. С таким предупреждением выступил экс-лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп на форуме Национальной стрелковой ассоциации в Индиане, сообщило РИА «Новости».