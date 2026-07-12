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Хуммельс об удалении Эмболо в матче с Аргентиной: «Это безумие – уже имея желтую, так откровенно симулировать. Он даже скорчил лицо в момент падения, абсолютно заслуженная красная»

Бывший защитник сборной Германии Матс Хуммельс высказался об удалении форварда сборной Швейцарии Бреэля Эмболо после симуляции в матче с Аргентиной в 1/4 финала ЧМ-2026 (1:3).

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