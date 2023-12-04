Император двух империй

Неделю назад я уже писал о прекрасном спектакле «Адриана Лекуврер», очень вовремя появившемся в афише Большого театра: пока пресса перемывала кости реформируемой дирекции ГАБТа, великий коллектив продолжал и поперек начальственной суеты творить красоту.