Император двух империй

Неделю назад я уже писал о прекрасном спектакле «Адриана Лекуврер», очень вовремя появившемся в афише Большого театра: пока пресса перемывала кости реформируемой дирекции ГАБТа, великий коллектив продолжал и поперек начальственной суеты творить красоту.
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