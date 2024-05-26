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В России хотят ежегодно повышать утильсбор: что будет дальше с российским авторынком

В России хотят ежегодно повышать утильсбор: что будет дальше с российским авторынком

Эксперты прогнозируют большие проблемы и у автопроизводителей, и у автолюбителей. В России хотят ежегодно повышать утильсбор: что будет дальше с российским авторынком Комитет по промышленности Госдумы выступил с инициативой ежегодно увеличивать утилизационный сбор на транспорт с 2024 по 2030 год.

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