Происшествия
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Происшествия

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В Югре житель Лянтора привлечён к ответственности за публичную дискредитацию Вооружённых Сил России

Cотрудники ОМВД России по Сургутскому району в ходе мониторинга сети Интернет выявили в открытом чате одной из новостных групп в мессенджере комментарий, направленный на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации.

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