В Югре житель Лянтора привлечён к ответственности за публичную дискредитацию Вооружённых Сил России

Cотрудники ОМВД России по Сургутскому району в ходе мониторинга сети Интернет выявили в открытом чате одной из новостных групп в мессенджере комментарий, направленный на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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