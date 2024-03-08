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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Охотюк перешел из «Сан-Хосе» в «Калгари» (Фрэнк Серавалли)

Об этом сообщает журналист Фрэнк Серавалли в твиттере. В этом сезоне 23-летний россиянин сыграл за «Сан-Хосе» 43 матча, в которых забросил шайбу и отдал семь ассистов при полезности «-22».

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