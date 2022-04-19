Жителя Приморья арестовали во время передачи взятки сотруднику транспортной полиции

Жителя Приморья арестовали во время передачи взятки сотруднику транспортной полиции

Предварительно установлено, 16 апреля 2022 года обвиняемый в служебном кабинете передал заместителю начальника полиции (по оперативной работе) линейного отдела МВД России на ст.

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