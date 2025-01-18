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МВД напомнило о завершении автоматического продления водительских прав

МВД напомнило о завершении автоматического продления водительских прав

Водительские удостоверения, срок действия которых истек или истечет с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, будут считаться действительными на территории РФ в течение трех лет с даты окончания их срока.

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