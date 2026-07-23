Как царь Пётр Азов брал А. Шхонебек. Взятие Азова. Двое всадников в центре — царь Пётр I и воевода Алексей ШеинПредысторияРусские твёрдо включили Приазовье и Северное.
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Как царь Пётр Азов брал А. Шхонебек. Взятие Азова. Двое всадников в центре — царь Пётр I и воевода Алексей ШеинПредысторияРусские твёрдо включили Приазовье и Северное.
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