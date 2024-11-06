Каспийского лосося планируют выловить в научных целях в Мангистау

Министерство сельского хозяйства подготовило проект постановления правительства "Об изъятии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и других водных животных для научных исследований", передает inAktau.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии