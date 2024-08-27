В Сочи выехавшая на встречку "Газель" столкнулась с легковушкой

В результате ДТП пострадали четыре человека.В Лазаревском районе Сочи произошло ДТП. Предварительно установлено, что водитель "Газели" не справился с управлением на повороте, выехал на встречную полосу и столкнулся там с "Мерседесом".
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