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Царьград

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В Сочи выехавшая на встречку "Газель" столкнулась с легковушкой

В Сочи выехавшая на встречку "Газель" столкнулась с легковушкой

В результате ДТП пострадали четыре человека.В Лазаревском районе Сочи произошло ДТП. Предварительно установлено, что водитель "Газели" не справился с управлением на повороте, выехал на встречную полосу и столкнулся там с "Мерседесом".

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