Аналитик Осадчий рассказал, каким будет курс рубля в 2024 году

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг, 14 декабря, связал курс рубля со спросом на произведенные в нашей стране товары и экспортные цены, подчеркнув, что его формирование остается плавающим.
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