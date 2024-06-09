Коллизия, однако

Борис Леонтьев

Кто-то внятно может объяснить, а с кем формально воюет Россия? Со странами НАТО? Но они все как одна заявили что с Россией не воюют. С Украиной? Но что это за образование такое у которого нет постоянной территории. Народ которого разбежался как тараканы по всему миру. У которого нет легитимного президента, а следовательно и главнокомандующего армией. Образования, парламент которого вот, вот тоже перестанет быть легитимным. Где не действует ни Верховный ни Конституционный суды. Так что даже капитуляцию подписать некому. Образование, Конституция которого не выполняется уже более 10-и лет. Так что же осталось от Украины - вооружённые банды террористов СБУ, ГУР и ВСУ? Воюем мы с бандами фашистов и нацистов, которые даже не имеют собственного государства, так как трехзубая вилка, «жовто-блокитная» тряпка и завывания о том, что ещё не вмерла как-то не дотягивают до государства.