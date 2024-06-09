Политика как он...
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Политика как она есть

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Коллизия, однако

Коллизия, однако

Доброе утро, Империя. Намедни пан гетьман осуществил масштабный вояж. Первым был Сингапур, где пана гетьмана послали далеко и надолго.

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Комментарии
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Н
Нина
Маразм крепчает!
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16 час.
Борис Леонтьев
Кто-то внятно может объяснить, а с кем формально воюет Россия? Со странами НАТО? Но они все как одна заявили что с Россией не воюют. С Украиной? Но что это за образование такое у которого нет постоянной территории. Народ которого разбежался как тараканы по всему миру. У которого нет легитимного президента, а следовательно и главнокомандующего армией. Образования, парламент которого вот, вот тоже перестанет быть легитимным. Где не действует ни Верховный ни Конституционный суды. Так что даже капитуляцию подписать некому. Образование, Конституция которого не выполняется уже более 10-и лет. Так что же осталось от Украины - вооружённые банды террористов СБУ, ГУР и ВСУ? Воюем мы с бандами фашистов и нацистов, которые даже не имеют собственного государства, так как трехзубая вилка, «жовто-блокитная» тряпка и завывания о том, что ещё не вмерла как-то не дотягивают до государства.
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15 час.
Виктор Александрович
А еще про демократию что-то вякают! И какое право призывать в армию? И посылать воевать?
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13 час.

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